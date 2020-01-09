Китай призвал США и Иран к диалогу

Китай призывает Иран и США посредством диалога и переговоров решить существующие противоречия. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести новые экономические санкции против Ирана.

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.

"Китай последовательно выступает за урегулирование международных вопросов на основе Устава ООН и основополагающих принципов международных отношений, необходимо посредством диалога, переговоров и других мирных способов решать существующие взаимные противоречия", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он призвал все стороны придерживаться политического вектора урегулирования проблемы и реальными шагами содействовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

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