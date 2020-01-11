Китайская компания показала кота-робота

11 января 2020 23:51 (UTC+04:00)

На прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке потребительской электроники (СES) китайская компания Elephant Robotics представила роботизированного кота, поддающегося воспитанию. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Робокот MarsCat полностью автономен и поддается настройкам. Он реагирует на прикосновения и голос хозяина и откликается на данную ему кличку. Еще он может играть с различными предметами.

Авторы проекта уверены, что гаджет оценят аллергики и занятые люди, у которых нет возможности уделять много внимания живому питомцу. Робота пока нет в свободной продаже, но на сайте компании его можно заказать за 700 долларов.

MarsCat стал первым продуктом Elephant Robotics, предназначенным для домашнего использования. Основанная в 2016 году компания производит роботы для выполнения функций на промышленных предприятиях.

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