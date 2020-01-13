На севере Китая застрелили мужчину, взявшего в заложники трех человек

13 января 2020 07:11 (UTC+04:00)

Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая застрелила вооруженного мужчину, который взял в заложники трех человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье утром около 11.00 в городе Хух-Хото: мужчина, вооруженный самодельным огнестрельным оружием, взял в заложники трех человек.

Сообщается, что подозреваемый угрожал застрелить заложников и привести в действие взрывное устройство. Около 19.15 полиция открыла огонь на поражение, подозреваемый был убит на месте. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили взрывчатку, заложники не пострадали.

О мотивах подозреваемого пока не сообщается, ведется расследование.

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