Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился

14 января 2020 08:45 (UTC+04:00)

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 12,5%, составив 418,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 122,7 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2018 году.

Отдельно в декабре экспорт из КНР в США составил 34,4 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 11,2 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% - до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай - на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.

Сильнейшее влияние на снижение товарооборота двух стран в последние два года оказывает торговая война, после целого ряда раундов консультаций и переговоров стороны смогли добиться определенных договоренностей. Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе, для этого в Вашингтон уже прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая
Китай 09:56
Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки
Китай 09:27
Трамп планирует направить несколько миллиардов на ограждение на границе с Мексикой
США 08:56
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе
США 08:07
Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации
США 06:45
Подозреваемому в нападении рядом с синагогой в Нью-Йорке грозит смертная казнь
США 05:26
Лента новостей
Туркменистан обсудил перспективы сотрудничества со структурами ООН
Туркменистан 10:17
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Энергетика 10:13
В Узбекистане пройдет один из крупнейших авиафорумов в мире
Бизнес 10:13
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:03
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 09:59
Какие услуги включены в Пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане
Общество 09:59
В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая
Китай 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52