Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки

14 января 2020 09:27 (UTC+04:00)

Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на $200 млрд в четырех отраслях в течение двух лет. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, в документе идет речь о закупках промышленных товаров на сумму $75 млрд. Также китайская сторона должна будет приобрести энергоносители на $50 млрд, потратить $40 млрд на импорт сельскохозяйственной продукции из-за океана и $35-40 млрд - на сектор услуг.

Подписание сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Она позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит США в торговле с КНР. В преддверии сделки американская сторона объявила в понедельник о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

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