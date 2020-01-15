Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-2D"

15 января 2020 08:30 (UTC+04:00)

Китай успешно запустил в среду спутник дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск был произведен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) в 10:53 по пекинскому времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спутник "Цзилинь-1", созданный компанией Changguang Satellite Technology, предназначен для проведения фотосъемки Земли со сверхвысоким разрешением и видеосъемки.

Той же ракетой-носителем запущены три малых коммуникационных спутника, в том числе два созданных аргентинской компанией Satellogic.

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