Вице-премьер Китая назвал соглашение с США соответствующим нормам ВТО

Торговое соглашение США и Китая не нацелено против третьих стран и соответствует нормам Всемирной торговой организации, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это (соглашение) хорошо и для Китая, и для США, и длямира. Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО", - сказал Лю Хэ, выступая в Белом доме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.