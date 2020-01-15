Вице-премьер Китая назвал соглашение с США соответствующим нормам ВТО

15 января 2020 22:45 (UTC+04:00)

Торговое соглашение США и Китая не нацелено против третьих стран и соответствует нормам Всемирной торговой организации, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это (соглашение) хорошо и для Китая, и для США, и длямира. Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО", - сказал Лю Хэ, выступая в Белом доме.

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