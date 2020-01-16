Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.

В частности, в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.

Пекин в 2020 году должен закупить дополнительных промышленных товаров на 32,9 миллиарда долларов больше, чем в 2017 году, а в 2021 - на дополнительные 44,8 миллиарда долларов.

Среди промышленных товаров обозначены промышленное оборудование, самолеты, автомобили, электронное оборудование, фармацевтическая продукция, оптические и медицинские приборы.

Для сельхозпродукции эта цифра должна быть не менее 12,5 миллиарда долларов в 2020 году и не менее 19,5 миллиарда долларов в 2021 году. Перечень сельхозпродукции включает в том числе зерновые, мясо, морепродукты, масличные семена.

Также КНР должна закупить в США энергоносителей на 18,5 миллиарда долларов и 33,9 миллиарда в 2020 и 2021 годах соответственно. Список энергоносителей включает СПГ, сырую нефть, уголь, продукты нефтепереработки.

Первая фаза сделки также обязывает китайскую сторону в 2020 и 2021 годах закупить в США дополнительных услуг на 12,8 миллиарда долларов и на 25,1 миллиарда долларов. Среди услуг обозначены услуги в страховой и финансовой сферах, бизнес-поездки и туризм, облачные сервисы.

Соединенные Штаты и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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