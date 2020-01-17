Население Китая стремительно растет

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 миллиона человек.

В 2019 году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,14 на тысячу. Естественный прирост населения составил 3,34 на тысячу человек. Численность мужского населения составила 715,27 миллиона, женского — 684,78 миллиона человек. Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.

Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 896,4 с 897,29 миллиона человек в 2018 году, что составляет 64% от общего населения. В 2018 году этот показатель составлял 64,3%.

На конец 2018 года в Китае насчитывалось 253,88 миллиона жителей старше 60 лет, или 18,1 от общего населения. Количество людей старше 65 лет увеличилось до 176,03 миллиона (с 166,58 миллиона в 2018 году), что составляет 12,6% всего населения страны.

Городское население за год увеличилось на 17,06 миллиона и составило 848,43 миллиона человек, а сельское сократилось на 12,39 и составило 551,62 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась с 59,58% до 60,6%.

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