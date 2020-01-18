Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в некоторых районах Пекина в субботу превысила 350 мкг/куб, передает Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды. Это в 14 раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на уровне 25 мкг/куб, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 12:00 по местному времени, уровень загрязнения в районе Чаоян на востоке города (деловой центр Пекина) достиг 356 мкг/куб, в районе Фэнтай на юге - 308 мкг/куб, в Мэньтоугоу на западе - 251 мкг/куб, в северных районах столицы - от 150 до 250 мкг/куб.

Уровень загрязнения воздуха расценивается как "опасный для жизни".

В сообщении центра сказано, что у людей с заболеванием сердца и легких могут значительно обостриться симптомы, у здоровых может возникнуть слабость и недомогание. Детям, пожилым людям, а также гражданам с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы рекомендовано не покидать помещение. Жителям города следует отказаться от физической нагрузки на открытом воздухе.

В Китае предельно допустимая безопасная норма загрязнения воздуха составляет 35 мкг/куб. В 2013 году в столице был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный). В 2019 году, по данным муниципальных служб, средний уровень содержания частиц PM 2,5 в Пекине составил 42 мкг/куб.

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