Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

19 января 2020 07:33 (UTC+04:00)

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания.

По его данным, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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