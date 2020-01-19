Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания.

По его данным, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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