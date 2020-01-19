В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китаю выгодно увеличение импорта из США, поскольку это будет способствовать удовлетворению спроса нашего потребителя на качественные товары и услуги, - объяснила она на пресс-конференции. - Соединенные Штаты могут обеспечить КНР качественными энергоносителями, товарами индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, продуктами финансовой сферы".

По словам Мэн Вэй, Китай и США хорошо дополняют друг друга, как по макроэкономической структуре, так и в плане специфики роста, особенностей ресурсной базы. "Активизация торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами отвечает требованиям качественного развития КНР и будет способствовать повышению конкурентоспособности нашего внутреннего рынка, росту качества представленных на нем товаров и услуг. Китайские компании продолжат <…> наращивать импорт из США в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка", - добавила Мэн Вэй.

Церемония заключения соглашения первого этапа состоялась 15 января в Вашингтоне, подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и американский президент Дональд Трамп. Согласно условиям сделки, Китай к 2022 году обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что в дальнейшем масштабы импорта из Соединенных Штатов продолжат расти.

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