В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

19 января 2020 11:29 (UTC+04:00)

Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китаю выгодно увеличение импорта из США, поскольку это будет способствовать удовлетворению спроса нашего потребителя на качественные товары и услуги, - объяснила она на пресс-конференции. - Соединенные Штаты могут обеспечить КНР качественными энергоносителями, товарами индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, продуктами финансовой сферы".

По словам Мэн Вэй, Китай и США хорошо дополняют друг друга, как по макроэкономической структуре, так и в плане специфики роста, особенностей ресурсной базы. "Активизация торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами отвечает требованиям качественного развития КНР и будет способствовать повышению конкурентоспособности нашего внутреннего рынка, росту качества представленных на нем товаров и услуг. Китайские компании продолжат <…> наращивать импорт из США в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка", - добавила Мэн Вэй.

Церемония заключения соглашения первого этапа состоялась 15 января в Вашингтоне, подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и американский президент Дональд Трамп. Согласно условиям сделки, Китай к 2022 году обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что в дальнейшем масштабы импорта из Соединенных Штатов продолжат расти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Другие страны 10:49
В Сети высмеяли новую форму космических войск США
США 09:43
Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
США 08:31
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китай 07:33
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка
США 07:04
Мадуро готов к прямому диалогу с США
Другие страны 06:37
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января (ВИДЕО)
Политика 12:31
МИД Азербайджана: Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны
Политика 12:11
Ильхам и Фариза – символы великой любви длинной в 30 лет…Не рождённые дети и внуки…(ФОТО)
Политика 11:59
Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле
Другие страны 11:25
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану
Европа 11:12
Число погибших при ракетном обстреле казармы в Йемене растет
Арабские страны 11:01
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Другие страны 10:49
Bloomberg сообщил об отставке советника Трампа по России
США 10:37
Президент Гаити намерен в этом году провести референдум об изменении конституции
Другие страны 10:33