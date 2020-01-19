В Китае произошло землетрясение

19 января 2020 18:19 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:27 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Цзяши (Файзабад), очаг залегал на глубине около 16 км.

О пострадавших или разрушениях в Цзяши, где проживает более 380 тыс. человек, информации не поступало.

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