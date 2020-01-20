В Китае от пневмонии нового типа погибли три человека

20 января 2020 05:48 (UTC+04:00)

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) увеличилось до трех. Как сообщил в понедельник муниципальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных возросло до 198, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев.

Как сообщается, среди заболевших 66 мужчин и 70 женщин - самому младшему пациенту 25 лет, старшему - 89 лет. Отмечается, что первые симптомы - повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди - проявлялись у заболевших до 18 января.

"По состоянию на 22:00 19 января в городе Ухань зафиксированы 198 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов - легкая форма заболевания", - говорится в заявлении комитета.

В настоящее время число людей, имевших тесный контакт с инфицированными, достигло 817. Из них 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 остаются под надзором врачей. Симптомов заболевания у них не выявлено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
США 05:25
В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
Китай 19 января 23:19
В Китае произошло землетрясение
Китай 19 января 18:19
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США
Китай 19 января 11:29
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китай 19 января 07:33
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ
Китай 18 января 11:05
Лента новостей
Народный артист Васиф Бабаев: Трагедия 20 Января 30 лет живет в моем сердце
Политика 07:00
Алжир готов принять у себя предстоящий диалог между ливийскими сторонами
Арабские страны 06:54
Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
Европа 06:27
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
В мире 06:11
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
США 05:25
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке
Другие страны 04:55
Канцлер Австрии поприветствовал берлинское соглашение по Ливии
Европа 04:38
В штате Гавайи убиты два полицейских (Обновлено)
США 04:07
ЕС призвал стороны конфликта в Йемене к взаимодействию с ООН
В мире 02:58