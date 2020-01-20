В Пекине и Шэньчжэне выявлены три случая заражения пневмонией нового типа

20 января 2020 07:58 (UTC+04:00)

Три первых случая инфицирования пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, выявлены в Пекине и Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун). Об этом сообщили местные органы здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным комитета по здравоохранению пекинского района Дасин, в китайской столице выявлены два случая заражения - оба человека ранее ездили в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена вспышка этого заболевания. "К настоящему времени двое инфицированных уже приняты целевой больницей и изолированы, симптомов поражения респираторных путей не выявлено, состояние больных стабильное. В настоящее время власти Дасина уже обследуют людей, имевших с инфицированными близкие контакты, повышение температуры и другие симптомы у них пока не выявлены", - сказано в заявлении ведомства.

В Шэньчжэне коронавирус выявлен у 66-летнего мужчины. Указывается, что 29 декабря он посещал Ухань, где виделся с родственниками. 3 января у него появились слабость и жар, после чего мужчина обратился к медикам. 18 января лабораторные исследования подтвердили, что мужчина инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.

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