В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса

21 января 2020 05:03 (UTC+04:00)

Четвёртый человек умер от нового типа коронавируса, вспыхнувшего в китайском городе Ухань провинции Хубэй, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на полночь 19 января, в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли", - говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что умерший - 89-летний мужчина, симптомыболезни начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьёзным затруднённым дыханием, а 19 января в 23.39 (18.39 мск) скончался, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 - в тяжёлом.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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