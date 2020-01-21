В Ухане усилили контроль над въездом и выездом из-за коронавируса

Комитет по вопросам здравоохранения китайского города Ухань усилил контроль над въездом и выездом из города с целью не допустить дальнейшего распространения нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

"C целью недопущения дальнейшего распространения эпидемии нового типа коронавируса, правительство города Ухань приняло меры по контролю над въездом и выездом из города. Из города Ухань не организовываются групповые выездные туры", - пишет издание.

Кроме того, соответствующий отдел министерства общественной безопасности будет проводить выборочную проверку частных автомобилей въезжающих и выезжающих из города на предмет наличия живой птицы и диких животных.

В аэропорту, на железнодорожных станциях, автомобильных станциях дальнего следования, а также пассажирских пристанях города установлены приборы инфракрасного измерения температуры.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, означают ли эти меры, что находящимся в городе людям запрещено его покидать, заявил, что "людей будут проверять при въезде и выезде из города, это не означает полный запрет покидать город для всех его жителей".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.