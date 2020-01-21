Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран

Китай приветствует гуманитарные контакты с Ираном, но призывает своих граждан соблюдать меры безопасности во время поездок в эту страну. Как передает Trend, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.

Ранее в декабре посольство Ирана в Китае на своей странице в социальной сети Weibo призвало китайских туристов ехать в Иран на праздник по случаю Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на ночь на 25 января.

"Иран является одним из направлений группового туризма для Китая. В июне 2019 года Иран объявил о безвизовом режиме для туристов из Китая. Мы придерживаемся положительной позиции относительно гуманитарных контактов между двумя странами. Мы приветствуем предоставляемые иранской стороной для китайских туристов визовые удобства", - заявили агентству в МИД Китая в ответ на просьбу прокомментировать, советуют ли они своим гражданам ехать в Иран с учетом напряженной обстановки в регионе.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство Китая придает большое значение безопасности своих граждан за границей.

"Недавно МИД Китая и посольство Китая в Иране опубликовали для граждан Китая предупреждение c рекомендацией о мерах безопасности, надеемся на то, что граждане Китая будут обращать на это внимание", - добавили в министерстве.

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