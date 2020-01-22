Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 324 человек

22 января 2020 05:57 (UTC+04:00)

Число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек. Такие данные опубликовало в среду Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее власти сообщали о 309 случаях заражения. По информации ТВ, к 07:00 по местному времени инфицированные были выявлены в 14 регионах страны.

Большинство случаев - 270 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 17 отмечено в провинции Гуандун на юге страны, 10 - в Пекине, шесть в Шанхае, по пять в восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). По два заболевших зарегистрированы в Тяньцзине (север), в провинции Цзянси (восток), Сычуань (юго-запад) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), по одному - в провинции Хэнань и Хунань (центр), Юньнань (юго-запад), Шаньдун (восток), а также на Тайване. Власти Гонконга выявили 117 подозрений на вирус, граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян - только одно.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
За утечкой данных японской компании Mitsubishi Electric стоят хакеры из Китая
Другие страны 06:27
Эксперты считают, что угроза распространения пневмонии нового типа в США невелика
США 01:47
Новый тип коронавируса впервые выявлен в США
США 21 января 23:54
На таможенных пунктах Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая
Общество 21 января 19:32
В ЕС следят за развитием ситуации со вспышкой нового коронавируса
Европа 21 января 17:30
Китай резко сократил объемы импортируемого мусора
Китай 21 января 17:20
Лента новостей
Facebook tweaks ad policy but still allows political lies in U.S. campaign 2020
США 06:43
В Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за похолодания
Другие страны 06:41
За утечкой данных японской компании Mitsubishi Electric стоят хакеры из Китая
Другие страны 06:27
Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка на окраине Алеппо
Арабские страны 06:15
В Гонконге затонул катер таможенной службы
Другие страны 06:11
Ученые выяснили, что пчелы и шмели не любят слишком сладкий нектар
Европа 05:27
Лидер венесуэльской оппозиции сообщил об обыске в его офисе в Каракасе
Другие страны 05:09
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо (ФОТО)
Политика 04:55
Мобильный главы Amazon взломали с телефона саудовского принца
США 04:41