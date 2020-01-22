Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии

Власти Китая утром 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (административный центр провинции Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 10:00 (по местному времени) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Как сообщила в среду вечером газета "Жэньминь жибао", число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473 человек. Утром того же дня Государственный комитет по делам здравоохранения КНР информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах. Около 1,4 тыс. жителей страны находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин. По данным властей большинство заболевших (375 человек) являются жителями Уханя, случаи заражения также зафиксированы еще в 12 регионах страны.

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