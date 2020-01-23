Обвинение настаивает, что финдиректора Huawei нужно экстрадировать в США

Сторона обвинения настаивает на том, что финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу следует экстрадировать из Канады в США в связи с мошенничеством. Соответствующие доводы представители канадской прокуратуры заявили в среду в Верховном суде провинции Британская Колумбия в Ванкувере, передает телеканал CTV.

По словам корреспондента телеканала, работавшего в зале суда, обвинение считает, что Мэн Ваньчжоу в 2013 году сознательно солгала представителям британского банка HSBC об отсутствии связей Huawei с гонконгской компанией Skycom, которая в нарушение американских санкций поставляла продукцию Huawei в Иран. Тем самым, полагают они, она нанесла кредитному учреждению "значительный репутационный ущерб". "Совершенно ясно, что это дело о мошенничестве, а не о нарушении американских санкций", - сказал представитель прокуратуры. После этого судья объявил о продолжении слушаний в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая часть слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу началась в понедельник и должна продлиться до 24 января. В течение первых двух дней суд заслушал доводы защиты, которая требует соблюдения принципа так называемой двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции Мэн Ваньчжоу нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением и в Канаде. Юристы настаивают, что в этом случае речь идет только о нарушении американских санкций в отношении Ирана, а не о мошенничестве, на чем настаивает обвинение, поэтому и экстрадиция невозможна.

Если в итоге первой фазы слушаний судья встанет на сторону Мэн Ваньчжоу, то ее могут отпустить, но и в этом случае обвинение может подать апелляцию. Если же доводы защиты не убедят суд, то слушания продолжатся в июне. Во время второй фазы юристы финдиректора Huawei будут доказывать, что в отношении нее при задержании были допущены нарушения.

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