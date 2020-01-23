В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа

23 января 2020 12:39 (UTC+04:00)

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

По его данным, метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина.

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