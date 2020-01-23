Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии

Власти Китая полностью приостановили в четверг автобусное и водное сообщение с городом Ухань (административный центр провинции Хубэй) из-за вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает ведомство, транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения предписано приостановить регулярные пассажирские рейсы водного и наземного транспорта в Ухань, население которого составляет около 11,1 млн человек, а также временно запретить въезд автобусов в этот город.

Помимо этого, по данным экстренного штаба, власти Китая временно приостановили транспортное сообщение с городом Хуанган.

В свою очередь информационный портал SINA сообщил о приостановке работы железнодорожного вокзала в городском округе Эчжоу (провинция Хубэй). "23 января 2020 года с 11:20 приостановлена работа городской железнодорожной станции в городе Эчжоу", - приводит портал сообщение экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии нового типа. Как говорится в указании властей, о времени восстановления работы вокзала будет сообщено позже.

Город Эчжоу площадью около 1,5 тыс. кв. км с населением более 1 млн человек расположен в 70 км от Уханя, где впервые был выявлен коронавирус 2019-nCoV. Эчжоу является важным транспортным узлом и логистическим центром. В нем расположены предприятия металлургической, текстильной и химической промышленности.

В четверг был введен временный запрет для жителей города Ухань покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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