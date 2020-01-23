Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса

Правительство Пекина в рамках предотвращения распространения нового типа коронавируса приняло решение отменить все новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства.

Китайский Новый год отмечают 25 января.

"Да, это действительно так", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе правительства города.

В сообщении отмечается, что управление по культуре и туризму Пекина намерено приложить все усилия для профилактики и контроля за распространением заболевания, ставя на первое место жизни и здоровье людей, намерено сократить поводы для массового скопления людей, чтобы обеспечить спокойный и счастливый Новый год.

"С сегодняшнего дня в Пекине отменены все крупные мероприятия, включая ярмарки в храмах", - говорится в заявлении правительства.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.

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