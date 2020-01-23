Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса

23 января 2020 16:24 (UTC+04:00)

Правительство Пекина в рамках предотвращения распространения нового типа коронавируса приняло решение отменить все новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства.

Китайский Новый год отмечают 25 января.

"Да, это действительно так", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе правительства города.

В сообщении отмечается, что управление по культуре и туризму Пекина намерено приложить все усилия для профилактики и контроля за распространением заболевания, ставя на первое место жизни и здоровье людей, намерено сократить поводы для массового скопления людей, чтобы обеспечить спокойный и счастливый Новый год.

"С сегодняшнего дня в Пекине отменены все крупные мероприятия, включая ярмарки в храмах", - говорится в заявлении правительства.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Другие страны 17:12
Казахстан усилил контроль на границе с Китаем из-за вспышки коронавируса
Казахстан 16:32
Крупная инженерно-торговая компания Китая будет сотрудничать с Узбекистаном
Бизнес 15:19
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Китай 14:38
Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии
Китай 13:15
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа
Китай 12:39
Лента новостей
Продолжается транзит российской нефти через Казахстан в Китай
Энергетика 18:01
ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом
Политика 17:55
А вы знаете, что он – Бакинец? Митяй из фильма "Джентельмены удачи" (ФОТО)
Культура 17:55
Победа – одна на всех! Палитра и винтовка на бакинском холсте (ФОТО)
Социум 17:53
Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана достигло 1447
Политика 17:52
На парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя
Политика 17:50
ЕБРР профинансирует магазин электроники в Азербайджане
Финансы 17:50
Названы регионы Азербайджана, в которых откроются магазины «TOXUMART»
Бизнес 17:40
Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Шадлинского орденом «Шохрат»
Политика 17:40