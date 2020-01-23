Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644, погибли 18 человек

23 января 2020 21:01 (UTC+04:00)

Число подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в четверг до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18. Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер.

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