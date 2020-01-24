В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 830 человек, погибли 25 человек

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 830 человек, число летальных исходов увеличилось до 25. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.

По данным на утро пятницы состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

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