В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни. Такие данные приводит информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 849 инфицированных. К настоящему времени из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией.

По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

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