В Пекине ввели наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в Пекине в связи с распространением нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу глава комитета по делам здравоохранения Пекина Лэй Хайчао.

"По состоянию на 14.00 в Пекине зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось. В настоящее время, в Пекине уже введен "I" уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - заявил на пресс-конференции Лэй Хайчао.

Ранее аналогичный режим был введен в провинции Хубэй, в которой находится очаг вируса.

Как правило, "I" уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

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