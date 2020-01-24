В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса

24 января 2020 13:30 (UTC+04:00)

Власти Пекина намерены серьезно наказывать тех, кто во время вспышки нового типа коронавируса будет завышать цены на товары личной защиты от инфекций, включая маски и средства для дезинфекции, нарушителей ждет штраф от 500 тысяч юаней (72,4 тысячи долларов) до 3 миллионов юаней (430 тысяч долларов) и лишение лицензии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В рамках мер по реагированию на вспышку нового типа коронавируса и увеличением случаев заражения в китайской столице, управление Пекина по контролю и регулированию рынка разработало план по сохранению стабильного положения на рынке и контролю за ценами на товары, необходимые для профилактики распространения заболевания, в том числе индивидуальные защитные маски, лекарства, дезинфицирующие растворы.

Как сообщили в управлении, к настоящему моменту в разные районы города направлено 102 инспекционные группы, которые проверяют цены в магазинах, аптеках, на рынках. Предварительные итоги проверки показали, что в целом цены остаются стабильными, однако был выявлен ряд случаев, когда на товары не было четко обозначенной цены. По этим случаям ведется расследование.

Власти опубликовали множество предупреждений гражданам о необходимости повышать чувство социальной ответственности и усиливать контроль за стабильностью цен на рынке. Власти призвали население быть бдительными и, если они заметят нарушения, немедленно сообщать по телефону горячей линии.

В магазинах и аптеках китайской столицы еще с начала недели наблюдалась нехватка защитных масок, их, как и противовирусные препараты и витамины, стали скупать все и в больших количествах после сообщений, что случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в Пекине. На фоне общей паники некоторые предприниматели решили подзаработать на востребованном товаре, завысив цены, однако власти оперативно отреагировали на эти действия.

По последним данным, вирус унес жизни 26 человек в Китае.

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