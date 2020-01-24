Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса

Китайские и американские ученые совместно разрабатывают вакцину против нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостное агентство Синьхуа.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

По данным агентства, сотрудничество ведется между американскими Медицинским колледжем Бэйлор в Хьюстоне в штате Техас, медицинским отделением Университета Техаса и Нью-Йоркским центром переливания крови и китайским центром вирусологии в Фуданьском университете в Шанхае.

"Это замечательное сотрудничество. Однако разработка вакцины – это небыстрый процесс, и неясно, будет ли у нас готовая к использованию вакцина до окончания этой эпидемии", - заявил декан Национальной школы тропической медицины в колледже Бэйлор Питер Хотез.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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