Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом

Центральный военный совет КНР задействовал армию в борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане, в город направлены 40 военных врачей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что по требованию Центрального военного совета департамент базового обеспечения развернул работу по подключению военных к борьбе с распространением нового типа коронавируса.

В настоящее время 40 военных врачей направлены для работы в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

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