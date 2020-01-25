В КНР врачи готовятся применить препараты для лечения коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что в настоящее время уже есть несколько видов лекарственных средств, которые врачи собираются использовать при клиническом лечении зараженных новым типом коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время уже есть несколько видов подтверждённых безопасных лекарственных средств, которые готовятся использовать при проведении клинического лечения, однако их эффективность требует дальнейшего наблюдения", - заявил Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии, три – в Малайзии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.