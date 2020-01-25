В Китае организуют "зеленые коридоры" для поставок продуктов в Ухань

Министерство коммерции КНР создало специальный механизм прямых поставок товаров первой необходимости в закрытый на карантин Ухань, в город товары будут ввозить по специальным круглосуточным "зеленым коридорам". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

Ведомство координирует взаимодействие компетентных органов провинций Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хунань, города центрального подчинения Чунцин по вопросу обеспечения непрерывных поставок в Ухань.

При этом в минкоммерции сообщили, что местные власти внимательно следят за происходящим на рынке, в том числе и за ценами. По последним данным, цены на продукты и товары первой необходимости остаются стабильными, по состоянию на 24 января средняя оптовая цена 30 видов овощей на крупнейшем оптовом рынке Уханя "Байшачжоу" составляла 5,51 юань (менее 1 доллара).

Министерство коммерции провинции Хубэй предпринимает комплекс мер для того, чтобы жители Ухани не испытывали дефицита продовольствия. Из запасов провинции на случай непредвиденных обстоятельств, заготовленных к новогодним праздникам, уже выделили 1,5 тысячи тонн куриных яиц, 5 тысяч тонн овощей, 1 тысячу тонн рыбы, 200 тонн говядины, 6 тысяч тушек свиней.

Также власти намерены обеспечить стабильную работу розничных магазинов, супермаркетов, аптек, заправок, всем им предписано работать в праздничные дни. Владельцам ресторанов направлено распоряжение, чтобы они отменили все банкеты и бросили все силы на доставку еды.

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