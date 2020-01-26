Число заразившихся коронавирусом в Китае почти достигло 2 тыс.

26 января 2020 06:07 (UTC+04:00)

Число подтвержденных случаев заражения в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 1975, количество летальных исходов выросло до 56. Как сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает ведомство, еще около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Около 21,5 тыс. жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей.

По данным властей КНР, больше всего случаев заражения (1052) подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус 2019-nCoV. На этот же регион приходится наибольшее число жертв - 52 человека. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы и в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

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