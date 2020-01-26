В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

26 января 2020 08:48 (UTC+04:00)

Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса, сообщает газета China Daily, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.

По его словам, ученым уже удалось успешно изолировать вирус, в настоящее время отбирают штамм вируса. Кроме того, центр в настоящее время проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

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