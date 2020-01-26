Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки

Правительство китайской провинции Шэньси приняло решение приостановить все междугородние и городские пассажирские перевозки в и из города Сиань, где находится знаменитая "Терракотовая армия", такси будут ходить только в аэропорт, сообщает Центральное телевидение КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С 18.00 26 января будут приостановлены все междугородние и городские пассажирские автомобильные перевозки из и в город Сиань, меры не распространяются лишь на транспорт, необходимый для нужд по профилактике и контролю за распространением заболевания", - говорится в сообщении

Помимо автобусов, в Сиане также перестает работать служба такси для поездок по городу и за его пределы, на такси добраться можно будет только в аэропорт "Сяньян".

Аналогичное сообщение опубликовали и власти правительства провинции Шаньдун, однако здесь они касаются не отдельно взятого города, а уже всей провинции.

"С сегодняшнего дня по всей провинции Шаньдун будут приостановлены междугородние и внутригородские автобусные пассажирские перевозки до дальнейшего оповещения", - говорится в сообщении властей. Мера касается как рейсовых автобусов, так и арендованных для личных нужд.

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

За пределами материкового Китая 5 случаев заражения зарегистрированы в Гонконге, 2 – в Макао, 3 – на Тайване; 4 – в Таиланде (2 пациента выписаны), 2 – в Японии (1 выписан), 2 – в Южной Корее, 2 – во Вьетнаме, 3 – в Сингапуре, 3 – в Малайзии, 1 – в Непале, 3 – во Франции, 1 – в Австралии, 2 – в США, 1 - в Канаде.

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