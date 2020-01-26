Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса

26 января 2020 21:03 (UTC+04:00)

Глава МИД Японии Мотэги Тосимицу провел вечером воскресенья телефонный разговор с китайским коллегой Ван И и попросил оказать содействие Токио по организации добровольной эвакуации японских граждан из провинции Хубэй, охваченной вспышкой коронавируса нового типа, передает Trend со сылкой на РИА Новости.

Как добавляет агентство, в течение выходных МИД Японии удалось установить связь с 430 из около 710 граждан страны, находящимися в настоящее время в городе Ухань. Сколько японцев пребывают в других городах провинции, не уточняется.

Также, по словам японского министра, пока не известно, подтвердился ли новый коронавирус у японца, госпитализированного ранее на этой неделе в Ухане с пневмонией.
Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

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