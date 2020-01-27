Китай приостановил отправку за рубеж групп туристов из-за коронавируса

Власти Китая приостанавливают отправку за рубеж групп туристов, вылеты организованных туристических групп приостановят с 27 января. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов. Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья, 26 января, авиабилеты через турагентства не продавались, бронирование гостиниц было остановлено. Внутри Китая похожие меры введены с 24 января", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

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