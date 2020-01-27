В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2 835 человек

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2 835 человек, из них 81 человек умер. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщал о 2 774 заболевшем и 80 летальных случаях.

"По состоянию на 18.00, общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 2 835 человек, из них 81 человек умер, 57 человек были выписаны из больниц", - говорится в сообщении телеканала.

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