Китай пока не принял решение о схеме выезда иностранцев из Хубэя

Китай пока не принял решения о схеме выезда иностранцев из провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, говорится в заявлении дипмиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято", - сообщила в посольстве.

Отмечается, что "в предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены" .

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров, по имеющимся данным, на территории провинции Хубэй находятся 140 россиян.

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