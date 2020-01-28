Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для победы над коронавирусом

Китай обладает необходимыми возможностями и ресурсами для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом.

"Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом", - заявил Ван И на встрече в госрезиденци Дяоюйтай.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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