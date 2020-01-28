Китай выделил 635 миллионов долларов на профилактику коронавируса

Власти Китая выделили около 634,9 миллиона долларов на профилактику и контроль за распространением коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать седьмого января министерство финансов в срочном порядке предварительно выделило 4,4 миллиарда юаней (около 634,9 миллиона долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль за вспышкой пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса в 2020 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов.

При этом провинции Хубэй помощь увеличили на 500 миллионов юаней (около 72 миллионов долларов).

Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.