Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

29 января 2020 03:11 (UTC+04:00)

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал CGTN.

"Двадцать пять новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй", - говорится в сообщении телеканала.

Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714.

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