Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек

29 января 2020 04:41 (UTC+04:00)

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 4515 заболевших и 106 умерших.

За сутки власти получили информацию о 1459 подтвержденных новых случаях заболевания, а также зафиксировали 26 летальных случаев (25 - в провинции Хубэй, один – в провинции Хэнань). За сутки из больниц были выписаны 43 человека.

"По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

Отдельно в Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – восемь.

Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59 990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

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