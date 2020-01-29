Сеть ресторанов Haidilao закрыла свои заведения в КНР из-за коронавируса

Одна из крупнейших и самых известных сетей ресторанов в Китае Haidilao временно закрыла свои заведения в 118 городах материкового Китая на фоне эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении холдинга Haidilao International, размещенном в среду на Гонконгской фондовой бирже.

"В рамках наших усилий по содействию профилактике эпидемии и обеспечению здоровья и безопасности наших сотрудников и клиентов совет директоров компании объявляет о решении приостановить работу ресторанов в материковом Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня)", - отмечается в заявлении. Компания уточнила, что этот период будет длиться до 31 января, но с учетом эпидемиологической ситуации он может быть продлен.

Ресторан острой сычуаньской кухни, основанный в 1994 году не окончившим школу бывшим сварщиком тракторного завода Чжан Юном, ныне имеет 593 филиала почти во всех провинциях Китая, а также в Гонконге, Сингапуре, Токио, Сеуле и Лос-Анджелесе.

Haidilao специализируется на приготовлении кушаний в традиционном китайском самоваре "хого" ("горящий котел"). Он дает возможность самому клиенту прямо за столом выступить в роли повара и насладиться процессом.

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