В КНР начали задержания за распространение в интернете слухов о пневмонии

29 января 2020 09:35 (UTC+04:00)

Один человек привлечен к уголовной ответственности за распространение злонамеренных слухов о пневмонии в интернете в городе Тяньцзинь (Северный Китай), еще шестеро привлечены к административной ответственности, с 34 гражданами проведены разъяснительные беседы. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние дни Тяньцзиньское городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии. За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован, согласно закону, шесть нарушителей правопорядка задержаны в административном порядке, с 34 [жителями города] проведены разъяснительные беседы", - говорится в сообщении.

Как пояснил начальник командования УОБ города Тяньцзиня Чэнь Юйдун, в населенном пункте "задействован круглосуточный режим надзора за ситуацией в интернете". "В случае обнаружения злонамеренной информации в отношении дел по фабрикации слухов собираются твердые доказательства и наносится суровый удар, согласно закону".

"Мы ни в коем случае не будем ослаблять усилия и проявлять мягкость в отношении преступных действий по распространению ложных сообщений, попыток сеять панику в обществе и баламутить общественный порядок", - предупредил полицейский начальник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Арабские страны 09:54
Администрация Трампа отрицает, что планировала приостановить полеты из Китая в США
США 09:35
Сеть ресторанов Haidilao закрыла свои заведения в КНР из-за коронавируса
Китай 08:33
Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
США 08:08
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Китай 04:41
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Китай 03:11
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 10:03
Epsilon расширяет газотранспортную инфраструктуру Узбекистана
Энергетика 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:55
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Арабские страны 09:54
Завершаются сроки принятия решения об аккредитации организаций по exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане
Политика 09:49
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:41
Администрация Трампа отрицает, что планировала приостановить полеты из Китая в США
США 09:35
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 29 января
Финансы 09:21
БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за всеми аспектами избирательного процесса в Азербайджане (ФОТО)
Общество 09:20