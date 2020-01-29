Число инфицированных коронавирусом в Шанхае возросло до 96

Общее число инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 96 человек. Такие данные опубликовал в среду городской Комитет по вопроса гигиены и здравоохранения, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первой половине дня диагноз был подтвержден еще у 16 человек. Возраст инфицированных в Шанхае составляет от семи до 88 лет. Среди 96 заболевших 50 мужчин и 46 женщин. 71 из них либо проживали в провинции Хубэй, либо совершили туда поездку, а остальные заразившиеся имели контакт с ними. Самое большое число инфицированных среди местных жителей (12 человек) выявлено в новом районе Пудун.

Сообщалось, что один из заболевших в Шанхае употреблял в пищу мясо диких животных во время поездки в южную провинцию Гуандун. Подробности при этом не приводятся.

Эксперты ранее высказали мнение, что носителями заболевания могут быть змеи или летучие мыши. По всему Китаю соответствующим распоряжением властей уже приостановлена торговля дикими животными и усилены карантинные меры на птичьих рынках.

Общее число инфицированных коронавирусом в Китае, согласно официальным данным, уже превысило 6 тыс. человек, 132 из них скончались. Пневмония нового типа выявлена практически во всех регионах КНР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.