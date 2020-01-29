На юге Китая выявили случаи заражения коронавирусом у иностранцев

29 января 2020 16:30 (UTC+04:00)

Первые случаи заражения иностранных граждан новым типом коронавируса выявлены в китайской южной провинции Гуандун, заболевание подтверждено у двух граждан Австралии и у одного гражданина Пакистана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в среду замглавы комитета по здравоохранению провинции Чэнь Чжушэн.

"В Гуанчжоу один случай заражения новым типом коронавируса подтвержден у гражданина Пакистана, он обучается в одном из университетов Уханя, 21 января он приехал в город Шэньчжэнь, 24 января – в Гуанчжоу, 26 у него проявились симптомы, и он обратился в больницу", - сообщил Чэнь Чжушэн.

Заболевание, по его словам, также выявлено у двух граждан Австралии. Состояние всех оценивается как стабильное.

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