Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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